Şehitkamilli kadınlar kendi elbiselerini kendileri dikiyor

Şehitkamil Belediyesine bağlı Münifpaşa Aile Merkezinde giyim kursu gören kadınlar, hem kendi elbiselerini dikiyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye...

Şehitkamil Belediyesine bağlı Münifpaşa Aile Merkezinde giyim kursu gören kadınlar, hem kendi elbiselerini dikiyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediyesi Münifpaşa Aile Merkezinde giyim kursu gören kursiyerler, kendileri ve çocukları için elbise dikiyor. Münifpaşa Aile Merkezi Giyim Öğretmeni Arzu Gökdemir, kursa gelen kadınlara dikiş eğitimi veriyor. Kadınlar kursta, etek, gömlek, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk elbiselerinin dikimini de başarıyla gerçekleştiriyor. Kadınlar, ayrıca eski elbiseleri de tamir ederek, yeni hale getiriyor. Bunun yanı sıra sipariş de alan kadınlar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

7’den 70’e kadar herkese hizmet veriyoruz

Giyim Öğretmeni Arzu Gökdemir, kursa gelen kadınların genelinin evde boş oturmak yerine üretmeyi seven insanlar olduğunu ifade ederek, “Öncelikli hedefimiz kursumuza gelen bayanların basit olarak dikiş makinesini öğrenmesi, eşinin pantolonunun paçasını yapabilmesi, çocuğunun pantolonunun fermuarını dikmesi, basit sökük işlemlerini yapabilesidir. Kursiyerlerimize el becerisi kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra, meslek de kazandırıyoruz, terzilik yapıyorlar. En basitinden, bir şalvar, etek veya gömlek dikerek aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Burada 7’den 70’e kadar herkese hizmet veriyoruz. 12 ay boyunca haftanın 5 günü kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Belediyemizin imkanları dahilinde, kursiyerlerimiz getirdikleri kumaşları, buradaki teçhizatlar sayesinde, elbiselerini dikebiliyor. Şu anda kursiyerlerimiz, etek ve gömlek dikimi yapıyorlar. Bunun yanı sıra çocukları için elbise dikiyorlar. Kursiyerlerimiz, burada hoş vakit geçiriyorlar, yeni arkadaşlıklar edinme imkanı buluyorlar, evin stres ve sıkıntısından uzak oluyorlar. Kursumuz yıl boyunca devam ediyor, kursumuza gelmek isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkanımıza çok teşekkür ediyorum

Kursların kendilerine maddi olanak sağladığını ifade eden kursiyerlerden Beyhan Vural, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu giyim kursuna katıldım. Daha önce de buradan kuaför kursuna ve kuran kursuna gelmiştim. Şimdi de giyim kursuna katılıyorum. Burada kendimi daha da çok geliştirmek istiyorum. Mümkün olduğu takdirde, aile ekonomisine katkı da sağlamak istiyorum. Burada hocamızın destekleriyle etek, gömlek, pantolon, şalvar, dikimini öğreniyorum. Evde boş oturmaktansa Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kursa gelerek, evinin günlük stres ve sıkıntısından uzak oluyorum. Gerçekten bu tür kurslar biz ev hanımlarına çok iyi geliyor. Başkanımıza böyle bir hizmeti bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.