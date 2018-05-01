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01 Mayıs 2018 Salı 14:19

Servet Yiğit ölüm 13. yıl dönümünde anılacak

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Servet Yiğit ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün 13. yıl dönümünde anılıyor.Gaziantep’in yetiştirdiği önemli devlet adamlarından ve 1984-2004...

Servet Yiğit ölüm 13. yıl dönümünde anılacak
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Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Servet Yiğit ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün 13. yıl dönümünde anılıyor.

Gaziantep’in yetiştirdiği önemli devlet adamlarından ve 1984-2004 yılları arasında Araban ilçesinde 4 dönem belediye başkanlığı görevini yürütmüş olan merhum Servet Yiğit, vefatının 13.yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Servet Yiğit döneminde araban, Gaziantep başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişinin is sahibi olmasında emeği olduğunu hatırlatan yakınları ve sevenleri, Yiğit’i unutmadıklarını belirterek, dualarla andıklarını ifade etti.

Servet Yİğit kimdir

Anavatan Partisi döneminde Ankara ve Gaziantep siyasetinin en önemli isimlerinden biri sayılan Servet Yiğit, 1949 yılında dünyaya geldi. Liseye kadar Araban ve Besni’de eğitim gördükten sonra üniversite eğitimini bugün Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak faaliyet sürdüren Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. Eğitiminin ardından dönüş yaptığı memleketinde 1983 yılında Gaziantep ve Araban’daki parti teşkilatlarının kurulması yönünde faaliyet gösterdi. 1984 yılındaki yerel seçimlerde Araban’dan belediye başkan seçildi. 2004 yılına kadar olan yaklaşık 20 yıl süreyle bu görevi sürdüren Yiğit, bu süre zarfında Araban’da köyden kente geçişinin öncülüğünü yapmış ve ilçesinin bugünkü gelişiminin temellerini atmıştı. Başbakanlığın teşvikiyle 1990 yılında bölgesel kalkınma amacıyla kurulan ve o dönem bünyesinde Gaziantepli belediyelerin de yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütmüş olan Yiğit, Türkiye Belediyeler Birliği’nde de başkan yardımcılığı yapmıştı.
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