Sezer Cihan, Denizli’den aday adaylığını açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan, Denizli’den milletvekili adaylığını açıkladı.

Denizli Belediyesi’nde 15 yıl çalışan ve 9 yıldır ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Sezer Cihan, Denizli’den Milletvekili adaylığını yaptı. Cihan, Ankara Ak Parti Genel Merkezi’ne aday adaylığı başvurusunda bulundu. Denizli Çal Belevi Kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Evli ve 4 çocuk babası Cihan, 1990 yılında Selçuk Üniversitesinden Harita Mühendisi olarak mezun oldu. Denizli Belediyesinde göreve başlayan Sezer Cihan, 15 yıl mühendislik, imar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

9 yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Cihan, aynı zamanda aralarında İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep Kayseri, Konya Denizli, Muğla, Edirne, Sivas, Malatya, Antalya gibi büyükşehir, il, ilçe belediyelerinin içerisinde bulunduğu 402 üyeli, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliğini de yürütüyor.