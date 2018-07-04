Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu sıcak yaz günlerinin kalp hastaları için risk faktörlerini beraberinde getirdiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu

Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Serdar Keçeoğlu, aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için risk meydana getirdiği gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri cildin kan dolaşımı olduğunu vurgulayan Keçeoğlu, "Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşerek, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetersizliği bulunan hastalarda kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, hayati organlara olan kan akımının azalmasına yol açabilir" dedi.

Sıvı kaybına dikkat

Serdar Keçeoğlu, kalp hastalıkları nedeniyle idrar söktürücü ilaç kullanmak zorunda olan kalp hastalarında ise sıcak havanın sebep olacağı sıvı kaybının neden olduğu sorunların gündeme geldiğini vurgulayan Keçeoğlu, "Bu durumda kandaki elektrolit miktarlarında tehlikeli değişikler yaşanabileceğine dikkat çeken, hayati risk oluşturan ritim bozukluklarının ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Sıcak havalardaki bir diğer sorunda sıvı kaybının etkisi ile kanda oluşabilecek pıhtılaşma eğilimi. Bu durum ise özellikle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da açık kalp ameliyatı olmuş hastalar için önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gerekenler

Keçeoğlu, sıcak havalarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise, "Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın. Özellikle Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmayın. Aşırı sıcakla beraber yaşayacağınız terleme, kan basıncında düşme ve kalp hızında artışa sebep oluyor. Mümkünse klimalı ortamları tercih edin. Sıcak havalarda açık renkli, hafif, pamuklu, rahat ve bol, terleme ile vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı giysiler kullanılmalıdır. Yeterli miktarda su için: Vücudunuz susuz kaldığı takdirde tansiyon düşüklüğü ya da sodyum, potasyum gibi tuz kayıpları da kalpte ritim bozukluğuna sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcaklar öncesinde muayene olun"

Keçeoğlu, "Sıcak havalara girilmeden önce kalp muayenesinin yapılarak kalp durumunun değerlendirilmesi veya mevcut durumun daha bozulmaması ve bu konuda alınabilecek ek önlemler, ilaçların doz ve kullanım şekillerinin yeniden ayarlanmasının uygun olacağı akılda tutulmalıdır. Ayrıca kalp ve vücut sağlığınız için sigaradan uzak durun" diye konuştu.