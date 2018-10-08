Sönmezler, “2018 sonunda kaliteli suya ulaşacağız”

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Göksu Havzasına dayalı Düzbağ İçmesuyu Projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini, 2018 yılının sonunda kaliteli suyun şehre akıtılacağını söyledi.

Genel Müdür Hüseyin Sönmezler, yaptığı açıklamada Düzbağı projesi hakkında bilgi vererek, "Düzbağ projesi başlangıçta regülatör yapısıyla devreye girecek, inşallah barajın bitmesiyle regülatör yapısı devreden çıkacak.2018 yılı sonu itibariyle Gaziantep’in asıl su kaynağı Düzbağ olacak. Düzbağ’da havza koruma ve işletmeye yönelik şube müdürlüğümüz yıl başından itibaren aktif hale gelecek, teknik birimlerimiz etkin olarak sahada olacak” dedi.

GASKİ Genel Müdürlüğü’nün 9 ilçe,792 mahalle ve yaklaşık 2.5 milyon nüfusa 7/24 esasına göre kesintisiz altyapı hizmeti verdiğini aktaran Sönmezler, ayrıca il sınırları dışında bulunan Kilis/Elbeyli ilçesinin 17 köyü ve ilçe merkezinin bir kısmı da görev sahaları içinde bulunduğu bildirdi.

Şehir genelinde 484 içmesuyu deposu, 783 kuyu ve terfi merkezi, 4 tane içmesuyu arıtma tesisi, 20 atıksu arıtma tesisi, 456 büyük fosseptik tesisi, 13 hizmet binası, 1 büyük trafo merkezi işletildiğini dile getiren Sönmezler, tesislerin en önemlilerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman ili sınırlarında olduğunu vurguladı. Ayrıca Kahramanmaraş Aksu ve Göksu havzasından ve Narlı kuyularından su temin edildiği için, Çağlayancerit,Gölbaşı, Pazarcık ve Narlı’da hizmet birimlerinin bulunduğunu belirtti.

Sönmezler, “Tüm bu tesislerin işletilmesi, SCADA sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, şebeke-motopomp-elektrik arızalarının giderilmesi, klorlama işlemlerinin takip edilmesi, abonelik işlemlerinin yürütülmesi (abone keşif, açma-kesme, kaçak tespit), her bölgeden içmesuyunda meydana gelebilecek olumsuzlukların önceden tespiti için düzenli su numuneleri alınarak GASKİ laboratuarlarında analiz ediliyor” ifadelerini kullandı.

Barajlarda 37 milyon küp su var

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler,bu hizmetler yapılırken enerji verimliliği ve tasarruf konusuna önem verdiklerini, kamu menfaati doğrultusunda hizmet kalitesini düşürmeden, bu geniş sahada minumum ekip ve ekipmanla 7/24 esasına göre sahada olduklarını yineledi.

Sönmezler, “Gaziantep içmesuyunu maalesefki komşu ilimiz Kahramanmaraş sınırlarındaki kaynaklardan temin ediyor. Sistemimiz tamamen enerjiye dayalı olup, 1Ekim 2018 tarihinde yapılan zamla yıl başından bu yana su temini için ödediğimiz enerji maliyetleri yüzde 85 mertebesinde artmıştır. Bu maliyetleri vatandaşlara yansıtmamanın uğraşısı içerisindeyiz. Sırf bu sebep bile Düzbağ Projesinin bu şehir için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Sönmezler, bu yaz Gaziantep’te su sıkıntısı yaşanmadığını, baraj seviyelerinin son 5 yılın en iyi değerinde olduğunu, bugün itibariyle barajda 37 milyon metre küp su olduğunu ve seviyenin düşmemesi içim Göksu Havzasın’daki Çataltepe istasyonunu yoğun olarak çalıştırdıklarını söyledi.