Sözleşmeli erler de 400 TL iyileştirme zammı istiyor

Sözleşmeli Askeri Personel Aileleri ve Emeklileri Derneği Başkanı Gazi Yüzbaşı Hamit Yıldız, görevde bulunan sözleşmeli erlere tanıtım kartı verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “En zor arazi şartlarında kelle koltukta vatan ve bayrak uğruna mücadele eden, gerekirse canını seve seve feda etmekten çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) göz bebeği sözleşmeli erlerimizin, eskiden normal vatani görevini yapan erlerden ayrı bir tanıtım kartları dahi yoktu. Devlet büyüklerimizden taleplerimiz nihayet karşılığını buldu. Şu an sözleşmeli erlerimize onurla taşıyacakları TSK tanıtım kartı verilmekte olmasından dolayı, başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar’a en kalbi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sözleşmeli erlerin bunun dışında bekleyen problemlerinin de kısa sürede çözümleneceğine inandıklarını dile getiren Hamit Yıldız, “Aile yardımı ve çocuk yardımı dahi alamayan sözleşmeli erlerimiz, en son Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yapılan 400 TL. İyileştirme zammından da faydalanamadılar. Bu zam ve yardımlardan tüm sözleşmeli erlerin de yararlanmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Evli olan sözleşmeli erlerde boşanma vakaları arttı“

Son yıllarda evli olan sözleşmeli erlerden eşlerinden boşanma vakasında ciddi artışlar olduğunu belirten Yıldız, “Sözleşmeli erlerden evli olan kardeşlerimiz aileleri ile neredeyse boşanma derecesine gelmekte, eve çıkma izni alamadıkları için çoğu kez mesleği bırakmak zorunda kalabilmektedir. Bu kapsamda evli olan sözleşmeli erlerin aile bütünlüğünün sağlanması ilkesi gereği emniyet ve asayişin elverdiği birliklerde mesai saati dışında evlerine gidebilme hakkı tanınmalıdır. Sözleşmeli er kardeşlerimiz, vardiya sistemi ile çalışmak ve asayişin uygun olduğu batı birliklerinde evlerine gidebilmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeli er değil, uzman er olmalı“

Sözleşmeli erlere sivilde can emniyetlerini sağlayabilmeleri için zati tabanca ve taşıma ruhsatı verilmesi gerektiğinin altını çizen Hamit Yıldız, “Sözleşmeli erleri normal erlerden ayıran bir yaka işareti de verilmelidir. Bu durum mesleki motivasyonu üst seviyede arttırıcı bir etki oluşturacaktır. Sözleşmeli erleri tanımlayan ifade ise ‘Sözleşmeli Er’ değil ‘Uzman Er’ olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Yıldız, son olarak, “Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllarca ülkemizin kronikleşen tüm sorunlarının çözümündeki başarısında olduğu gibi, biz sözleşmeli askeri personelin bekleyen sorunlarının çözümlenmesinde de elinden geleni yapacağına gönülden inanıyoruz. Ve tüm sözleşmeli askeri personel aileleri olarak Başkomutanımızın emrinde olduğumuzu tekrar deklare ediyoruz" diye konuştu.