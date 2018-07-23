Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde tempo hiç düşmüyor. Çocuk pilatesi çalışmalarıyla birlikte daha da renklenen spor merkezleri, faaliyetlerini 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla 365 gün boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.Çocukların...

Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde tempo hiç düşmüyor. Çocuk pilatesi çalışmalarıyla birlikte daha da renklenen spor merkezleri, faaliyetlerini 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla 365 gün boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.

Çocukların sağlıklı ve mutlu gelişimi adına spor alanında gerçekleştirdiği çalışmalara her geçen gün ivme kazandıran Şehitkamil Belediyesinin, spor merkezlerinde faaliyetlerine kısa bir süre önce start verdiği çocuk pilatesi uygulamaları büyük ilgi gördü. Çocuk cimnastiği, yetişkinler için fitness, step, aerobik, pilates ve zumba çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, 6 farklı spor merkezinde yüzlerce çocuk yaştaki öğrenciyi sporla buluşturdu. Güvenevler mahallesine çocuk pilatesi ve cimnastiği çalışmalarının gerçekleştirildiği yeni bir spor tesisi kazandıran Şehitkamil Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha nitelikli şartlarda spor yapabilmeleri adına ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Çocuk pilatesi uygulamaları esnasında katılımcı öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla sohbetler gerçekleştirerek, yaptıkları çalışmalarla ilgili eğitmenlerden bilgiler aldı.

Çocuklarımızdaki duruş bozukluklarının önüne geçmeliyiz

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor merkezlerinde, çocukların büyük ilgi gösterdiği pilates branşı eğitimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pilates çalışmalarına son dönemde çocuklarda sıklıkla görülen duruş bozuklarının önüne geçilebilmesi adına önem verdiklerini ifade etti. Fadıloğlu, spor merkezlerinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamasında, “Bilgisayar ve tabletler başında saatler boyunca oynadıkları oyunlar, televizyon seyrederken oturarak geçirilen uzun süreler, okula giderken dengesiz şekilde taşınan ağır çantalar, eğitim-öğretim yılı içerisinde dersliklerde hareketsiz bir şekilde geçen günler, beslenme ve dinlenme aralıklarındaki ve tercihlerindeki yanlış seçimler ve alışkanlıklar, çocuklarımızın gerek fiziksel gerek sosyal gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.Çocuklarımızın büyük bir bölümünde duruş bozuklukları söz konusu.Değerli velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin tavsiyeleri ve uzman antrenörlerimizin çabalarıyla bu olumsuz durumun önüne geçmek istiyoruz.Bu bağlamda çocuklarımızın sportif faaliyetlere ilgi duymalarını teşvik ediyor ve sportif faaliyetlere katılım oranlarını artırabilmek adına farklı alternatifler sunuyoruz. Şu anda 6 farklı spor merkezimizde devam eden çocuk pilatesi çalışmaları özelikle gelişim çağında olan çocuklarımızın büyük ilgi gösterdiği bir branş. Pilates çalışmaları çocukların doğru bir şekilde dengede durmasını sağlıyor ve duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler, çocuklarımızda farklı branşlarda gerçekleştirecekleri faaliyetler için önemli temel oluşturuyor. Yaz spor okulları döneminde karşılaştığımız yoğun ilgi karşısında çocuk pilatesi çalışmalarının seanslarını arttırdık. Bundan sonraki süreçte imkanlarımız nispetinde çocuklarımızın ve gençlerimizin daha nitelikli şartlarda spor yapabilmeleri adına spor merkezlerimizin sayılarını da arttıracağız. Çalışmalara katılan tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.