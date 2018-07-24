Tahmazoğlu taksicileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beşyüzevler Taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle birlikte çay içip gündeme dair sohbet etti.

Mehmet Tahmazoğlu, fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirterek, “Esnafımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Taksicilerimiz, vatandaşlarımızla sürekli bir aradalar ve halkın nabzını tutuyorlar. İlçemizdeki gelişen olayları da yakından takip ediyorlar. Daha önceki gezilerimizde Beşyüzevler Taksi Durağı esnafını da ziyaret edeceğimiz yönünde kendilerine söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek adına buraya geldik. Kendilerine ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz

Beşyüzevler Taksi Durağı şoförleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Durağımıza kadar gelip bizlerle sohbet etti. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.