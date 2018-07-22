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22 Temmuz 2018 Pazar 15:18

Tahmazoğlu vatandaşlarla spor yaptı

“Sağlıklı Yaşam İçin Her Gün On Bin Adım atın” sloganıyla hareket eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kavaklık Parkında vatandaşlarla birlikte haftalık yürüyüş programlarını sürdürmeye devam ediyor.Sağlıklı toplum...

Tahmazoğlu vatandaşlarla spor yaptı
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“Sağlıklı Yaşam İçin Her Gün On Bin Adım atın” sloganıyla hareket eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kavaklık Parkında vatandaşlarla birlikte haftalık yürüyüş programlarını sürdürmeye devam ediyor.

Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerden oluşur ilkesiyle hareket eden Şahinbey Belediyesi, Kavaklık Parkında vatandaşlarında katılımıyla ‘Sağlığınız için Her Gün 10 bin Adım’ yürüyüşü düzenlemeye devam ediyor.

En azından yürüyüş yapın

Spor yapmanın sağlıklı bir toplum için çok önemli olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Vatandaşlarımızın ve bizlerin sporu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. En azından yürüyüş yapıp ve her gün on bin adım atarak sağlıklı kalabilir, hayatımızı daha kaliteli bir yaşama dönüştürebiliriz. Aynı zaman da fazla kilolarımızdan ve birçok hastalıktan da spor sayesinde kurtulabiliriz.” diye konuştu.
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