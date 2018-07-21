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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:15

Tahmazoğlu’ndan başarılı yetim öğrenciye bilgisayar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu derslerinde üstün başarı gösteren yetim öğrenci Şükran Çiftçi’ye bilgisayar hediye etti.Şahinbey Belediyesi başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı...

Tahmazoğlu'ndan başarılı yetim öğrenciye bilgisayar
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu derslerinde üstün başarı gösteren yetim öğrenci Şükran Çiftçi’ye bilgisayar hediye etti.

Şahinbey Belediyesi başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okulunda dereceye girerek üstün başarı elde eden ve yetim olan Şükran Çiftçi’ye dizüstü bilgisayar hediye etti.

Şahinbey Belediyesi’nde düzenlenen bilgisayar teslim töreninde açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, “Şükran Çiftçi kardeşimiz yedinci sınıf öğrencisi. Kendisiyle geçen gün karşılaştım. Kendisi bana o karşılaşmamızda çalışkan olduğunu söylemişti. Ben de kendisine karnelerini getir bakayım dedim. Şuan gördüğünüz gibi elimde bu güzel kardeşimizin karneleri var, takdir belgeleri var. Hemen hemen hiçbir dönem boş geçmemiş yani, bir de iftar belgesi almış. Biz de kendisini bu başarıları nedeniyle tebrik ve takdir ediyoruz. Başarısı için kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini bu çalışmalarından, bu başarısından ötürü bilgisayarla ödüllendiriyoruz” dedi.

Kendisine bilgisayar hediye eden Tahmazoğlu’na teşekkür eden başarılı öğrenci Şükran Çiftçi, “Ben de Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanım hep bizimle beraber oldu. Onunla ilk karşılaştığımızda ben kendisine başkanım ben de başarılı bir öğrenciyim demiştim. Kendisi de bana karnelerini getir bakalım, eğer dediğin gibiyse ne istersen vereceğim dedi. Ben de karnelerimi getirince başkanımız bana bilgisayar hediye etti. Ben kendisine yanımızda olduğu için, bizi desteklediği için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan başarılı öğrencinin Annesi, “Biz de başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Kendisi özellikle yetim aileleri, yetim çocukları hiç yalnız bırakmıyor. Başkanımıza ve çalışanlarına bize olan destekleri için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
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