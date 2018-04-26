Talaş yüklü kamyon tozu dumana kattı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Ömer Halis Demir Bulvarı’nda talaş yüklü kamyondan dökülen talaş tozu dumana kattı. Kamyonun kasası branda ile kapatılmasına rağmen kasadaki talaşlar adeta araçların üzerine yağdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziantep’te talaş yüklü kamyon aldığı tedbirlere rağmen, sızıntı olduğu için trafikte tozu dumana kattı.

Gaziantep’te talaş yüklü kamyon aldığı tedbirlere rağmen, sızıntı olduğu için trafikte tozu dumana kattı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Ömer Halis Demir Bulvarı’nda talaş yüklü kamyondan dökülen talaş tozu dumana kattı....

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