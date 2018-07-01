GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 17:02

Taşdoğan’dan teşekkür ziyaretleri

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili seçilen Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep ilçelerini gezerek teşkilatlara ve vatandaşlara teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Son olarak İslahiye ve Nurdağı...

Taşdoğan'dan teşekkür ziyaretleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili seçilen Uzm. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep ilçelerini gezerek teşkilatlara ve vatandaşlara teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Son olarak İslahiye ve Nurdağı MHP teşkilatlarını ziyaret eden Taşdoğan, bu ilçelerin ardından baba ocağı olan Sakçagözü’nde 2 bin 500 kişiyle bir araya gelerek, vatandaşlara yemek verdi.

Sakçagözü’nde vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan Taşdoğan, tek tek vatandaşların elini sıkarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasına MHP’ye verdikleri destek için vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Taşdoğan, “Hep Gaziantep’in ve Gaziantepli’nin yanında yer alarak, onların sorunlarına çözüm arayan bir politikayla hareket ettik. Dilimiz döndüğü, gücümüz yettiğince de sorunların takipçisi olduk. Şimdi aynı düsturu, mecliste de uygulayacağız. Bana güvenen hemşehrilerimi asla mahcup etmeyip, Gazi şehrimizin meclisteki sesi olacağım. Seçim süreci boyunca bize destek olan tüm partililerimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Sakçagözü’ndeki baba ocağına geçen Taşdoğan, burada babasının elini öperek hayır duasını aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku