Tıpta inovasyon buluşmaları SANKO Üniversitesi’nde başladı

SANKO Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Tıpta İnovasyon Buluşmaları "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" temasıyla başladı.SANKO Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen ve 11-13 Ekim tarihleri arasında...

SANKO Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Tıpta İnovasyon Buluşmaları "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" temasıyla başladı.

SANKO Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen ve 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" konulu Tıpta İnovasyon Buluşmaları Tıp Fakültesi Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonunda yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Kongreye, yurt içinden ve dışından inovatif çalışmalar yapan çok sayıda araştırmacı katılırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Sanko Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, Sanko Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı İlker Saygılı da konuşmacı olarak programda yer aldı.

Yeni hedefi açıkladı

Açılışta açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in bir ekonomi ve sanayi şehri olduğu kadar kültür ve turizm şehri olduğunu belirterek, “Yeni hedefimiz Gaziantep’in üniversiteler şehri ve kongre turizmi şehri olmasıdır” dedi. Şahin, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmalarının Gaziantep’in üniversiteler ve kongre turizmi şehri olması yolunda önemli, başarılı ve güzel bir etkinlik olduğunu da söyledi. İnovasyon tarihinin, insanlık tarihi, medeniyet tarihi olduğu kaydeden Şahin, “İnovasyonla ilgili hem yaptıklarımız, hem yapacaklarımız var. Bize icat çıkarma denen bir zihniyetten, bugün büyük düşünün dediğimiz bir dönemi hızla yakalıyoruz. Her şeyin başı ise beşeri sermaye ve sizlersiniz” şeklinde konuştu.

"Bilim insanları gururlu ve kibirli insanlar değildir"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise yaptığı konuşmada, bilim insanlarının iki belirgin özelliği bulunduğuna vurgu yaptı. Bilim insanlarının, bilgiye sahip oldukça, bilgiyi kullandıkça bilginin büyüklüğü karşısında ne kadar az bildiğini ve o denizin içinde ne kadar küçük bir damla olduğunu fark edip gurur ve kibirden vazgeçtiklerini anlatan Dağlı, "Bilim insanları gururlu ve kibirli insanlar değildir. Aksine mütevazı insanlardır. İkinci özellikleri de öğrenme meraklarını kaybetmemeleridir" dedi.

"Desteklerini esirgemeyen Abdulkadir Konukoğlu ve SANKO Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum"

Dağlı, konuşmasının devamında, "İlkini sempozyum şeklinde yaptığımız toplantımızın ileri ki yıllarda büyüyerek, ses getirmesini hayal etmiştik. Doğru yolda ilerleyerek, hızlı yol aldığımız görmek sevindirici. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve SANKO Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum. Toplantımıza ve Gazi şehrimize hoş geldiniz. İyi bir toplantı olmasını diliyorum" ifadelerini de kullandı.

Kongrede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, TÜSEB’in kuruluş amacı, yapısı ve Yerli Aşı Projesi, Türkiye Genom Projesi ve Türk Kanser Gen Projesi hakkında bilgiler verdi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da “21’inci yüzyıl yetkinliklerinin başında kreatiflik ve inovasyon geliyor. Bunun yanı sıra, kritik düşünme ve problem çözme, ardından da iletişim ve işbirliği diğer önemli yetkinlikler” diye konuştu.