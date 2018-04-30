TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu GSO’yu ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve beraberindeki icra kurulu üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan İbrahim Yetkinşekerci, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve üyelerine ziyaret için teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yönetim ile birlikte Gaziantep ve Türkiye ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Ünverdi, genç girişimcilerin çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini ve kendilerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, ülke ekonomisinin gelişmesinde eğitim başta olmak üzere girişimciliğin önemine vurgu yaptı. Ziyarette, GSO yönetim kurulu üyeleri, Ercan Sayın, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler, Başar Küçükparmak ve Hakan Aslansoy da yer aldı.