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30 Nisan 2018 Pazartesi 16:22

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu’ndan GTB’ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve beraberindeki icra kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim...

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu'ndan GTB'ye ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve beraberindeki icra kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

GTB’de Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen organ seçimleri sonrası oluşan yeni Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ve beraberindeki heyet, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular. Başkan Akıncı ve yönetimine görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Yetkinşekerci, yaptığı çalışmalar ve hayata kazandırdığı projelerle Türkiye’de örnek borsalar arasında gösterilen GTB’nin yeni yönetimiyle bu başarı grafiğini sürdüreceğine inandıklarını söyledi. TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve üyelerini GTB’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren GTB Başkanı Akıncı ise, devraldıkları hizmet bayrağını el birliğiyle her zaman en üst noktaya taşıma gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti. GTB’nin faaliyetleri ve yeni dönem projeleri hakkında da bilgiler veren Akıncı, konuşmasında ayrıca TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinin şehirde önemli bir misyon üstlendiklerine değindi. Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesinde genç girişimcilerin önemli katkılar sunduğunu belirten Akıncı, iş dünyasının her zaman genç, yetenekli ve girişimci insanlara ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
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