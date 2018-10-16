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16 Ekim 2018 Salı 15:15

Toz bulutu İslahiye’de de hayat felç etti

Suriye çöllerinden gelen toz bulutları, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de etkili oluyor.İslahiye ilçe merkezi ve mahallerde hayatı felç eden toz bulutu nedeniyle kent adeta sarıya boyandı. Toz yağan kentte düşen görüş mesafesi nedeniyle...

Toz bulutu İslahiye'de de hayat felç etti
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Suriye çöllerinden gelen toz bulutları, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de etkili oluyor.

İslahiye ilçe merkezi ve mahallerde hayatı felç eden toz bulutu nedeniyle kent adeta sarıya boyandı. Toz yağan kentte düşen görüş mesafesi nedeniyle araçların sürücüleri de zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde toz tabakaları oluşurken vatandaşlar toz nedeniyle dışarıda dolaşamadıklarını ifade etti. Çalışanlar toz fırtınası nedeniyle gün boyu iş yerlerini temizlemek zorunda kaldıklarını ifade etti.
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