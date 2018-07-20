TSE’den Şahinbey Belediyesi’ne kaliteli hizmet belgesi

Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Şahinbey Belediyesi’ne ’ISO 14001 Çevre Yönetimi’ ve ’OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ belgeleri verildi. Şahinbey Belediyesi’nde düzenlenen belge takdim törenine Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TSE Gaziantep Bölge Müdürü Rıza Okumuş ve basın mensupları katıldı.

Güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çalışan ve vatandaşların isteklerini öncelik olarak kabul eden Şahinbey Belediyesi, TSE tarafından verilen ’ISO 14001 Çevre Yönetimi’ ve ’OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ belgelerini almaya hak kazandı.

Belge takdimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Güler yüzlü, kaliteli, hızlı hizmet sloganı ile yola çıktığımız Şahinbey Belediyesi’nde bugüne kadar özellikle vatandaşlarımızın memnuniyetini temel aldık. Bütün hizmetlerimizi vatandaş odaklı yapmaya çalıştık. Bu hizmetlerimizin TSE tarafından belgelenmiş olması bizi ayrıca mutlu etti. Bugün Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’nden bizim yaptığımız çalışmalarla alakalı özellikle Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi almak belediyemiz açısından gerçekten önemli. Ayrıca Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Türkiye’de çok az belediyede var. Bunu da almış olmak, çevreye duyarlı çevreye saygılı, bir çalışma yürüttüğümüzün belgelenmiş olması belediyemiz açısından çok önemli bir konudur. Bunun dışında kaliteli, güler yüzlü, hızlı hizmet anlamına gelen Kalite Yönetim Sistemi bölgemizi de daha önce almıştık şimdi bu belgeyi de güncellemiş olduk” dedi.

Göreve geldikleri günden beri personel memnuniyetine de önem verdiklerini aktaran Tahmazoğlu, “Çalışan personellerimiz konusunda da hassas davranmak bizim için öncelikli bir konu. Çalışanlarımızın hakkını teri kurumadan vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bugüne kadar personellerimizin ücretleri ve eğitimleri konusunda, yaptıkları işleri sağlıklı bir gerçekleştirmeleri için gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Bugün, bu hassasiyetlerimiz de TSE tarafından belgelenip, onaylandı. Bu da bizim için gurur vericidir. Ben bu başarılarda emeği geçen herkese ve TSE Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda açıklamalarda bulunan TSE Gaziantep Bölge Müdürü Rıza Okumuş ise “Şahinbey Belediyesi, vatandaşa hizmet odaklı bir yönetim sistemini iyileştirmek için çaba harcadı. Biz de bu kapsamda Şahinbey Belediyemize 10002 Yönetim Sisteminin denetimini yaparak belgelerini yeniledik. Hayırlı olmasını diyorum. Ayrıca belediyemizin çevreye verdiği önemi kıymeti belirten, yönetim sistemleriyle ilgili değeri gösteren bir belgemizi daha belediyemize vermiş olduk. Belediyemizin bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.