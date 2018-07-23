Türkab’tan “Kut’ül amare şehitlerini anma konferansı

Mersin de Türkiye Kardeşlik Birliği Mersin İl başkanlığı tarafından Kût’ül Amare Şehitlerini Anma konferansı düzenlendi.

Türkab tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, Kut’ül Amare zaferinde Mersin ilinin Irak cephesinde en fazla asker gönderen ve yine en fazla şehit veren illerden biri olduğu (toplamda 104 şehit) Mersin merkez ve köylerinden adresi net olarak belli olan şehit sayısı ise 34 olduğu açıklandı.

Toroslar Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen program Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dini tasavvufu muzik dinletisinin ardından Türkiye Kardeşlik Birliği İl Başkanı Ziya Diyaaddin Yıldırım konuşmasını gerçekleştirdi. Yıldırım Konuşmasında, “ Kût’ül Amare ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyoruz” dedi.

Türkab Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Zübeyir Yağcı ise, “Biz safımızı belli etme adına, karınca misali bir kişiye bile dokunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yola çıkarken etnik kökenleri ne olursa olsun milletimizin kardeşçe bir yaşam sürmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Yazar Mustafa Armağan “Kut’ül Amare Zaferi” hakkında bilinmeyen gerçekleri paylaştı.

Görsellerle desteklenen konferansta Türk tarihinin saklanan zaferlerinden Kut’ül Amare’yi bilinmeyen yönleriyle anlatan Yazar Armağan, “Ders kitaplarımızda Kut’ül Amare ile ilgili çarpık çurpuk bilgilerle karşılaşıyoruz. Neymiş, İngilizler Basra’dan çıkarma yapmışlarda öyle yenilmişler. Peki kim yendi? Niye yazmıyor bu? Çünkü ‘Türk ordusu yendi’ diyemiyorlar. Çünkü bu olayın ucunda Enver Paşa var. Enver Paşa, Halil Paşa’yı göndermiş ve bu büyük zaferin mimarları olmuşlar. Bu isimleri övmemek için yazmıyorlar. 20 bin zayiat verdirip Dicle’de bataklığa sıkıştıracağız ve Nisan ayına kadar açlıktan kıvrana kıvrana teslim olacaklar. Mısır’dan gelen bütün yardım çabaları geri püskürtülebilecek kadar büyük bir zafer. Kut’u kim kazandıysa tarihimizden silinmiştir. Ali İhsan Sabis, Nurettin Paşa ve Halil Paşa tarihimizde yazılmaz. Kut’ül Amare’ye Mısır’dan 3 kişi gönderiliyor. Bu üç kişiden biri de casus Lawrence. Gelip Halil Paşa’yı ziyaret ediyorlar. Ordularını serbest bırakma karşılığında 2 milyon sterlin teklif ediyorlar. Halil Paşa, ‘Zafer satılmaz’ diyerek reddediyor. Şimdi ders kitaplarımızda böyle bir zaferi göremiyorsunuz. Bir İngiliz yazsaydı eğer tarihimizi ancak böyle yazabilirdi. Bu kafanın artık değişmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Program sonunda programa davet edilen Şehit Ali oğlu Veli, Şehit Aşık Hasan Oğlu Ömer, Şehit Mustafa Oğlu Mustafa, Şehit Mustafa Oğlu Süleyman, Şehit Osman oğlu Mustafa, Şehit Veli Oğlu Abdullah, Şehit Yusuf Oğlu Ahmet ve Şehit Yusuf Oğlu Ali’nin torunlarına plaket takdimi gerçekleşti.