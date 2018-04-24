Türkiye’nin en konseptli çocuk mağazası Gaziantep’te

Türkiye’nin en büyük ve en konseptli çocuk mağazalarından olan Bumba Kids, Gaziantep’te hizmete açıldı.Gaziantep’te hizmete giren çocuk mağazasının açılışına aralarında Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı...

Türkiye’nin en büyük ve en konseptli çocuk mağazalarından olan Bumba Kids, Gaziantep’te hizmete açıldı.

Gaziantep’te hizmete giren çocuk mağazasının açılışına aralarında Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Müsiad Başkanı Mehmet Çelenk’in de aralarında bulunduğu davetli katıldı. Açılışta konuşan Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, hizmete açılan mağaza nedeniyle Kaya ve Çakır ailelerine teşekkür ederken mekanın istihdam ve bölge ekonosine katkı sağlayacağını ifade etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılışta, ilizyon ve jonglör gösterileri yer aldı.

İlizyonistler Kerem Esen ve Bilgehan Duman açılışa katılanlara neşeli anlar yaşattı.

Öte yandan 2 bin metrekare alanda hizmete giren mağazada 0-16 yaş aralığında tüm giyim tekstil ve araç gereç ile Bumba Cafe ve Bumba Oyun Parkı bulunuyor. Mağaza Türkiye’nin en büyük konsept tasarım üzerine hizmet veren mağazalar arasında yer alıyor.