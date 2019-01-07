Türkiye’ye örnek çalışmalar

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ile birlikte yol açma çalışmalarını inceleyerek bilgi aldılar.

Eski garajlardaki esnaflar için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkanımız Tahmazoğlu, eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi.

Örnek Gösterilen Çalışmalar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Başkanımızla birlikte yol için yapılan çalışmaları gezerek gördük. Yolda aklıma Paris’in o eşsiz Şanzelize Caddesi aklıma geldi. Şanzelize Paris’in hatta dünyanın en geniş caddelerinden birisi. Bu anlamda İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan caddeyi de görünce sanki Gaziantep’in Şanzelizesi yapılıyormuş gibi bir hisse kapıldım. Şahinbey Belediyemiz özellikle kentsel dönüşüm konusunda sadece Gaziantep için değil Türkiye için model olacak çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bu anlamda ortaya koymuş olduğu müthiş belediyecilik performansından dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na Gaziantepli hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yol Çalışmamız Da %99’dayız

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak yolları ve gönülleri yapmaya devam ediyoruz. İlk açtığımız Yeşilvadi Bulvarı 50 metre genişliğinde 12 şeritli ve 12 km uzunluğunda bir yol. Akabinde Sanat Okulu’ndan Düztepe’ye kadar, Özdemirbey Caddesi’ni 2 şeritten 6 şeride çıkardık. Daha sonra ise Düztepe Dutluk arasındaki yolda da çarpık binaları yıkarak, Özdemirbey Caddesi’nin devamı olan yolu da 2 şeritten 6 şeride çıkardık. Şimdi de eski garajlardan İnönü Caddesi’ne alternatif yol açıyoruz. Burada daha önce tamirci esnafımız vardı. Onlara Şahinbey Sanayi sitesini yaptık ve oraya taşıdık. Boşalan alanda kentsel dönüşüm çalışması yaparak, Hoşgör Meydanı’ndan Özdemirbey Caddesi’ne bağlanan İnönü Caddesine alternatif 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açıyoruz. Bu çalışma çerçevesinde kamulaştırmada % 99’dayız. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Fındıklı Oteli’nin binasının yıkımını gerçekleştirdik. Bu binada bir dokunuşla yıkıldı. Bunlar depreme dayanıksız çarpık binalar. Böylelikle kentsel dönüşümle çarpık binaları ortadan kaldırıp, şehir merkezinde sıkışan trafiğe çözüm olacak alternatif yeni bulvarlar açıyoruz. Yeni caddemiz, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Örnek Çalışmalar Yapılıyor

Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, kentsel dönüşümde Şahinbey Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek “Gaziantep’teki trafik keşmekeşliğinin çözümü noktasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından çok önemli bir çalışma yapıldı. Buranın 40 yıllık muhtarı olarak Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na esnafın taşınması noktasında fikir alış verişinde bulunduk. Şimdi esnaf modern iş yeri sahibi oldu. Buradaki ev sahipleri ile de başkanımız anlaşarak kırmadan incitmeden kamulaştırmasını gerçekleştirdi. Bu işler yapılmaya başlandığında Kayseri’yi örnek alalım demiştim. Ama şimdi yaptığı çalışmalarla Kayseri’ye örnek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)