GAZİANTEP:
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07 Ekim 2018 Pazar 13:18

Ulaştırmanın duayeninden seminer

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Gaziantep’te düzenlenen seminerde, Türkiye’deki ulaştırma yatırımlarını anlattı.Türkiye’de ulaştırma mühendisliği...

Ulaştırmanın duayeninden seminer
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Gaziantep’te düzenlenen seminerde, Türkiye’deki ulaştırma yatırımlarını anlattı.

Türkiye’de ulaştırma mühendisliği kavramının oluşmasını ve ilk kez bir üniversitede ulaştırma mühendisliği ile ilgili bölüm açılmasını sağlayan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk’ün davetiyle Gaziantep’e gelerek fuar etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, mühendislere ulaştırma yatırımlarını anlattı. BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenen GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklere mühendisler büyük ilgi gösterdi. Ulaştırma mühendisliği alanında Türkiye’nin duayenlerinden olan Ilıcalı, Ortadoğu Fuar Merkezindeki seminere katılan mühendislere, Türkiye’nin hava, kara ve denizyolu ulaştırma alanlarındaki yatırımlarını anlatırken, mühendislerden gelen sorulara da yanıt verdi. Trafik güvenliğinin geliştirilmesi konusunda da önemli çalışmaları bulunan Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaştırma Daire Başkanı olarak görev yapmıştı. Fuar kapsamında Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk’ün daveti üzerine inşaat mühendislerine seminer vermek amacıyla Gaziantep’e gelen Ilıcalı, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Çeliktürk’le birlikte, Gaziantep’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gaziantep’in sanayi ve ticaret kenti olmanın yanında bir tarih ve kültür kenti olduğunu belirten Ilıcalı, Fatma Şahin’in çok başarılı projelere imza attığını ifade etti.
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