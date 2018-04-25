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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:53

Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında çeşitli kategorilerde birincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik dereceleri elde...

Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası
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SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında çeşitli kategorilerde birincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik dereceleri elde etti.

7-12 yaş kategorilerinde yapılan ve ilk altı derecenin ödüllendirildiği turnuvada SANKO Okulları, 9 yaş genel kategorisinde 3’üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak, 10 yaş kızlar kategorisinde 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Ilgın Çınar ve 11 yaş genel kategorisinde 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Ertuğrul Kaya birinci olmayı başardı. 7 yaş kızlar kategorisinde 1’inci sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu üçüncü, 11 yaş genel kategorisinde 5’inci sınıf öğrencisi Eren Özgüler dördüncü, 7 yaş kızlar kategorisinde ise 1’inci sınıf öğrencisi Ayris Meral Tunç beşinci oldu.
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