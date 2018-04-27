Uluslararası Çalışma Örgütü GSO-MEM’de incelemelerde bulundu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Maurizio Bussi, Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve beraberindeki ILO heyeti Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’ne (GSO-MEM) ziyarette bulunarak inceleme yaptı.

GSO-MEM ve ILO ile yapılan ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek yeni işbirliklerinin, projelerinin görüşüldüğü ziyarette, heyete merkezin yapısı hakkında da bilgi verildi. Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ILO işbirliğinde çok güzel işbirlikleri yaptıklarını belirterek, merkezin, Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alan içerisinde kurulduğunu söyledi. Merkezde, şuanda 16 meslek kolunda mesleki eğitimlerin devam ettiğini dile getiren Ünverdi, “Daha önce ILO ile yaptığımız işbirlikleri mesleki eğitim açısından çok ciddi faydalar sağladı. Bundan sonra yapacağımız yeni işbirlikleriyle daha güzel projelere imza atacağız” dedi. Bir şehirde sosyal barış ortamında yaşayabilmek için insanların iş ortamında olması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Suriye’de yaşanan savaştan dolayı kentimize 500 binin üzerinde Suriyeli mülteci geldi. Kentimize ve ülkemize gelen mültecilere yardımcı olmak bizim insanlık görevimizdir. Biz de bunun gereğini yapıyoruz. Bu nedenle bu insanlara iş ve aş kazandırmak durumundayız. Ayrıca GSO-MEM’de mesleki eğitimler vererek işgücüne nitelik kazandırmak istiyoruz. Sosyal barışı koruyabilmek için bu insanlara iş öğretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Bakanlıklara, valiliklere ve GSO gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına Suriyeli mültecilere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller ise, ILO olarak istihdam oluşturmak ve insanlara iş imkanı sağlamak için işverenlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti. GSO-MEM ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Koller, “Gerçekten çok başarılı işler yaptık. Amacımız bu işbirliklerini daha da genişletmektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, GSO-MEM’de yer alan atölyeleri gezerek eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.