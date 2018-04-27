Üniversite öğrencileri 5 dakikalığına görme engelli oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Engelsiz Yaşam Topluluğu, engellilere dikkat çekmek için kampüs içinde ’Engelli Empati Parkuru’ kurdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği parkura katılanlar, ellerine baston alıp 5 dakikalığına görme engelli oldu.

GAÜN’de düzenlenen etkinlikte; tekerlekli sandalyeyle bedensel engelliler ve göz bağıyla görme engelliler olmak üzere iki engel grubu canlandırıldı. Engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Engelsiz Yaşam Topluluğu üyeleri, etkinliğe katılan öğrencilerin önce gözlerini bağladı daha sonra ise ellerine baston vererek 5 dakikalığına parkurda yürüttü. Empati parkuru isimli etkinliğin kampüs içerisindeki engelli öğrencileri biraz olsun anlayabilmemiz için çok önemli olduğunu söyleyen Engelsiz Yaşam Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Makbule Ekici, “Engelliler parkurunda yapılan etkinlikler genellikle belirli özel günlerde kısa zamana etki edecek şekilde yapılıyor. Etkinlik sayesinde ‘hepimiz birer engelli adayıyız’ klişesini hatırlıyor ve fark ediyoruz hem de günlük yaşamda bir engelli bireyle karşılaştığımız zaman nasıl doğru yardımcı olabileceğimizi öğreniyoruz. Birden fazla amaca hizmet eden ve birçok bilgiyi içerisinde barındıran bu etkinlikte emeği geçen topluluk ekibimi gönülden kutluyorum" dedi.

Topluluk olarak, empati parkurunun kuruldukları tarihten itibaren düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerinden birisi olduğunu ifade eden Engelsiz Yaşam Topluluğu Başkanı Mehmet Altuğ Özyurt, “Parkur sistem açısından hem bedensel engelliler hem de görme engellilerin kampüsün yalnızca belirli bir alanında da dahi olsa karşılaşabilecekleri engelleri fark ettirecek şekilde topluluk ekibimiz tarafından tasarlandı. Parkur engellileri anlamaya çalışmak veya farkındalık oluşturmak gibi amaçların yanı sıra katılım gösteren herkese tekerlekli sandalye kullanımı ve baston kullanımı gibi yaşamın herhangi bir anında karşılaştıkları bir engelli arkadaşımıza nasıl yardımcı olabilecekleri gibi pratik bilgileri de veriyor" diye konuştu.

Öğrenciler Engelli Empati Parkurundan geçtikten sonra Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından kurulan stanttaki anı defterine duygularını aktardı.