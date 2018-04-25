Üniversite öğrencileri çocuklara keyifli anlar yaşattı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri hastanede çocuklar için eğlence düzenledi.

Gaziantep Çocuk Hastanesinde, hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından, çocuk sağlığı ve hemşireliği dersi kapsamında çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, HKÜ Hemşirelik Bölümü Öğrt. Gör. Selver Güler ve Arş. Gör. Mehmet Eren Gökçen önderliğinde örnek bir davranış sergiledi. Çocuk sağlığı ve hemşireliği dersi kapsamında, yapılan etkinlikler ile palyaço ve konser etkinliği düzenleyerek çocuklara güzel vakitler yaşatan öğrencilerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar için hastane, bayrak ve balonlar ile süslendi. Ayrıca çocuklara, Nasrettin Hoca gibi sevilen çeşitli tiyatro oyunları ve kostümlerle çeşitli tiplemeler canlandırarak keyifli dakikalar yaşattılar. Çocuklara, yüz boyama, hikaye okuma, resim çizme, boyama ve çocuk şarkılarını içeren mini bir konser vererek unutulmaz vakitler yaşattılar.

“Hem eğlendik hem eğlendirdik”

Gösteriler ile ilgili açıklama yapan Güler, “Çocuk sağlığı ve hemşireliği dersi için yaptığımız bu etkinlikte çocuklar ile buluştuk. Dersimizin uygulamasını öğrencilerimiz ile yaparak çocuklar ile önemli çalışmalar yapıp hem eğlendik hem eğlendirdik. Çocuklar için yaptığımız bu gösterilerde öğrencilerimin hepsini tebrik etmek isterim. Yoğun çalışmalar ile hazırlandıkları gösterileri sergilediler. Öğrencilerim bu süreçte gerçekten çok yoruldular. Ancak çocukların bir anlık mutlulukları için her tür çabamızın hedefe ulaştığını gördük. Çocukların mutluluğunu görünce, emeklerimize değdi diyebildik” dedi.

Öğrenciler ise yaptıkları etkinlik hakkında, “Çocuklar ile buluşmak anlatılmaz keyif verici bir his. Biz çeşitli gösteriler yaparak hem dersimiz kapsamında önemli çalışmalar yaptık hem de çok eğlendik. Çocuklar ile vakit geçirmek bizler için çok keyifli oldu. Süreç ne kadar zor olsa da çalışmalarımız bir o kadar eğitici ve heyecan verici oldu” diyerek açıklamalarda bulundular.

Güne dair yapılan etkinlik anları, fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirilerek hatıra fotoğrafları ile etkinlik sona erdi.