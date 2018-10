Üniversiteye başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi verildi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi’ne uyum sürecini hızlandırmak, her türlü öğrenci işleri konusunda izlemeleri gereken yol haritasını anlatmak, idari işleyişi anlamalarını sağlamak ve Yüksekokul akademik ve idari kadrosunu tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Atilla Ahmet Uğur tarafından verildi. Prof. Dr. Uğur, eğitimin temel hedefinin, öğrencilerin daha fazla kampüste zaman geçirmeleri, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmaları, her türlü öğrenci topluluğunda Yüksekokul öğrencilerinin yer alması gerektiğini ifade etti. Uğur konuşmasının devamında ise, Yükseköğretimin insanları çok daha kalite hale getirmesi gereken bir filtre olması gerektiğini vurgulayarak, bu filtreden geçen her bir öğrencinin bir salon hanımefendisi bir salon beyefendisi hal ve davranışlarına, bilgi birikimine ulaşmasının önemine işaret etti.

Öğrencilere üniversitenin her türlü sosyal ve kültürel imkanlarından sonuna kadar faydalanması çağrısında da bulunan Atilla Ahmet Uğur, okuma alışkanlığının sahip olunması gereken tek bağımlılık olduğunu kaydetti. Uğur, "GAÜN Meslek Yüksekokulunun diğer üniversite yüksekokullarından ayrıştıran temel özelliğin,Gaziantep’in bir sanayi şehri olması nedeniyle öğrencilerin ara eleman olarak çalışma imkanlarının çok yüksek olmasıdır. Bu çerçevede GSO Eğitim Merkezi ile Yüksekokul olarak yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Böylece öğrencilerimizin önüne eğitim gördükleri bölümlere ilişkin iş imkanları ve çeşitli fırsatlar çıkıyor. Gençlerimiz de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyor" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 7 bölüm ve 9 programından yaklaşık bin öğrencinin katıldığı Oryantasyon Eğitimi büyük bir ilgiyle takip edilen Oryantasyon Eğitimi, öğrencilerin soru-cevap ve katkı sağlamak isteyen hocaların konuşmalarıyla son buldu.