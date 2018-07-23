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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:21

Ünverdi Basın Bayramı’nı kutladı

Türk basınında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü ve ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO)Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, toplumun gören gözü,...

Ünverdi Basın Bayramı'nı kutladı
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Türk basınında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü ve ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO)Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, toplumun gören gözü, işiten kulağı olan basının önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, basın bayramını kutladı.

Adnan Ünverdi, Mustafa Kemal Atatürk´ün, “Basın, bir milletin ortak sesidir” sözünün basının önemini ve mesleğin hassasiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Kamu görevi ifa eden basının demokratik toplumların en önemli kurumlarından birisi olduğunu kaydeden Ünverdi, “Haber, fikir, bilgi ve gelişmelerin topluma aktarılması noktasında değerli basınımız önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Özgür basın demokrasinin, gelişen, büyüyen ve aydınlık toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını sürdüren basın çalışanlarının, toplumsal gelişim ve bilinçlenmeye önemli katkılar sunduğunu aktaran Ünverdi, “Anlık iletişimle yoğun bir bilgi akışının yaşandığı gümüz dünyasında basın ve yayın organları doğru bilgiye ulaşmada en önemli rolü üstleniyor. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız yaptıkları haber ve yayınlarla toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlıyor. Mesleğin tüm zorluklarına rağmen gece gündüz demeden çalışarak görev yapan, düşünce ve fikir dünyamızın kılavuzu basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.
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