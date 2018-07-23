GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01

Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı İncilikaya mahallesi Taşlıca yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin...

Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı İncilikaya mahallesi Taşlıca yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin uygulama alanında durdurulmak istedikleri şahıslar önce araç ile sonra yaya olarak kaçmaya başladı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri yol uygulaması sırasında durmayarak kaçan aracın peşine düştü. Yapılan kovalamaca sonrası araç durduruldu ve olayın devamında araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs bu kez araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya devam edince polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Araç içerisinde yapılan inceleme iki poşet halinde toplamda 16 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan O.K. ve İ.Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında ise emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku