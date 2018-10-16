Uzmanlardan siber tehlike uyarısı

Gelişen teknoloji ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması sonrası ortaya çıkan siber zorbalık ve bilişim suçlarının masaya yatırıldığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde uzmanlar öğrencileri uyararak internet kullanımında uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Velilerin de üzerine büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik Servisi uzmanları Didem Peri Dalkılıç ve Fatma Zehra Doğan ebeveynlerin bu konuların takipçisi olmasını isterken GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir’de konuyla ilgili kurum genelinde titiz çalışmalar yürütüldüğünü ve hazırlanan broşürlerin öğrencilere dağıtılacağını ifade etti.

Son dönemlerde siber zorbalık okullarda ve gençler arasında yaygınlaşan ciddi bir tehlike olarak ele alınırken, GKV Özel Okulları uzmanları öğrencileri uyarmaya ve internetle birlikte sosyal medyanın kurallara uygun kullanımına dikkat çekiyor. Siber tehdit ve sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının bireyler üzerinde oluşturacağı zararların aileleri de olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir herkesin dikkatli olmasını ve özellikle yeni yetişen neslin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini savunarak GKV Özel Liselerinde konuyla ilgili sürekli bilgilendirme toplantıları yapılacağını ve hazırlanan broşürlerin öğrencilere dağıtılacağını ifade etti.

"Sanal tehlikeye karşı dikkatli olmalıyız"

Konuyla ilgili bir dizi söyleşi düzenleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik Servisi uzmanlarından Didem Peri Dalkılıç ve Fatma Zehra Doğan internet kullanımının bundan sonraki süreçte hayatın bir parçası olduğunu, bu kullanımın yasal sakıncaları ve internetin fazla kullanılmasının öğrencilere verdiği zararlara dikkat çekti. GKV Özel Okulları Rehber öğretmenleri Didem Peri Dalkılıç ve Fatma Zehra Doğan yaptıkları söyleşide, "Gelişen teknoloji ve dünyada internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medyanın da kullanımını artmıştır. Son dönemlerde toplumun büyük bir bölümünü rahatsız eden ve özellikle çocukları ve gençleri hedef alan siber zorbalığın görülme biçimleri, online kavga, zarar verme, iftira, başka kimliğe bürünme, öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma, dışlama, siber tehdit ve siber taciz önemli birer suç şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda TCK bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeler yer almakta, bilişim suçlarıyla ilgili uygulanan yasal ceza ve yaptırımlara yer verilmektedir" dediler.

"Sosyal medyaya karşı ebeveynler önlem almalı"

GKV Özel Okulları Rehber öğretmenleri Dalkılıç ve Doğan gerçekleştirdikleri söyleşide anne ve babaların dikkatli olması yönünde uyarılarda da bulunarak, “Herkesin bu konuyla ilgili dikkatli olması ve özellikle anne ve babaların çocuklarının internet kullanımına dikkat etmesi önemlidir. Anne ve babalar çocuklarını siber zorbalara karşı sürekli gözetim altında tutmaya özen göstermelidir. Çocuklarınızın vücut mahremiyetini açıkça gösteren fotoğraflarına kesinlikle izin verilmemelidir. Çocukların ve gençlerin kullandığı sosyal medya hesaplarının sürekli gözetim altında tutulması ve yakından takibi önemlidir. Çocukların kendilerine ait her bilgiyi sosyal medya platformlarından paylaşmasının önüne geçilmeli, bu konuda gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bu süreçte anne ve babaların çocuklarıyla iyi bir arkadaş olması olası tehditlere karşı alınacak en iyi önlemler arasında yer almaktadır. Anne ve babaların çocuklarının sosyal medya kullanımını sınırlandırması ve çocuklarının ilgisini farklı mecralara yönlendirmesi de alınacak en önemli önlemler arasında olmalıdır. Özellikle çocukların en önemli ilgi alanlarına yanı müzik, spor, edebiyat, sanat ve diğer sosyal etkinliklere yönlendirilmesi onların gelişimi içinde büyük önem taşır” ifadelerini kullandılar.

Düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin konuyla ilgili merak ettikleri soruları da yanıtlayan uzmanlar toplumun bu konulara karşı duyarlılığının artması gerektiğinin de altını çizdiler.