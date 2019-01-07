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07 Ocak 2019 Pazartesi 12:07

Vali Gül ve Milletvekili Şahin Ok Attı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Șahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Akkent Spor Köyünde incelemelerde bulunarak  köy içerisinde kurulan Okçuluk sahasında Gaziantep Milletvekilli Ali Şahin ve Şahinbey Belediye Bașkanı Mehmet Tahmazoğlu ile ok attı.

Vali Gül ve Milletvekili Şahin Ok Attı
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilli Ali Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Spor Köyü'ne Ampute Futbol Takımı ve okçuluk sporu için yapılan sahaları gezerek incelemelerde bulundu.  Akkent Spor Köyüne yapılan okçuluk ve Ampute Futbol Takımı için yapılan sahaları gezerek,  dev proje ile ilgili bilgi aldılar.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Șahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Akkent Spor Köyünde incelemelerde bulunarak  köy içerisinde kurulan Okçuluk sahasında Gaziantep Milletvekilli Ali Şahin ve Şahinbey Belediye Bașkanı Mehmet Tahmazoğlu ile ok attı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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