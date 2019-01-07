Vali Gül’den 'Oğuzeli Okuyor' projesine destek

Oğuzeli’nde kitap okuma oranını arttırmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Oğuzeli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ailelere konuk olan Vali Gül, aile bireyleri ile bir süre kitap okudu.

Kitap okuma sonrası aile bireyleri ile sohbet eden Vali Gül, kitap okumanın önemine değinerek televizyonların kapatılıp ailece kitap okunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Televizyonun her gün yarım saat kapatılıp kitap okunduğunda hem çocukların hem de ailenin kitap okuma alışkanlığı kazanacağını bildiren Vali Gül, böylelikle aile bireyleri arasında da iletişimin güçleneceğinin dile getirdi.

Vali Gül, “Çocukların kitap okumasını önemsiyoruz ama sadece çocukların okuması bizim istediğimiz sonucu vermez. Ailelerin de okuması bu noktada önem arz ediyor. Televizyonun yarım saat kapatılıp ailece kitap okunması hem çocukların akademik başarılarını arttırmada hem de aile içi iletişimi güçlendirmede çok büyük fayda sağlayacaktır. Okunan kitaplarla ilgili bir sohbet konusunun ortaya çıkması aile bireylerinin de birbirlerine daha fazla vakit ayırmalarına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Kitap okumanın önceden entelektüellik olarak görüldüğünü ama günümüzde durumun farklı olduğunu belirten Vali Gül, kitap okumanın akademik başarının yanında gerek çocuğun normal hayatını idame ettirebilmesi, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, algısının açık olması, gelişim süreci ve iletişim becerisi için de şart olduğunu söyledi.

Öğrenci meclisleri çocukların sosyal hayata katılımlarını arttıracak

Konuk olduğu evlerdeki ailelere kurulacak olan öğrenci meclislerinden de bahseden Vali Gül, bu meclislerle çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlerle daha yakından ilgilenerek sosyal hayata katılımlarının ve kendilerini ifade etmelerinin amaçlandığını ifade etti. Vali Gül; “İstiyoruz ki çocuklarımız karar versinler, okuma programı oluştursunlar, bilgi yarışmaları gezi programları düzenlesinler, önemli gün ve haftalarda kendi aralarında görev dağılımı yapıp ziyaretler yapsınlar, kendilerini ifade edebilsinler.

Bir masanın etrafında öğrenci, okul müdürü ve öğretmen aynı konu üzerinde konuşsunlar, tartışsınlar. Bir şeyin olmayacağını görsünler, hayatta her şeye ulaşılamayacağını, bazen hayal kırıklığı olabileceğini yaşayarak görsünler” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Aileler ise Vali Gül’ün ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirerek, projenin çok faydalı olduğunu, projeye destek olacaklarını ve okuma etkinliğini düzenli bir şekilde yerine getireceklerini söylediler.

Vali Gül’ün ziyaretlerine Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl ve diğer yetkililer de katıldı.

Proje kapsamında öğretmenler kendi öğrencilerini evlerinde ziyaret edecek kitap okumanın faydalarını ve okuyan neslin ülkenin kaderini hangi ölçüde etkileyeceğini velilere aktaracak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)