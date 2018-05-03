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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:14

Vali Yerlikaya MÜSİAD Üyeleriyle buluştu

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve MÜSİAD Gaziantep Şubesi üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.MÜSİAD Şubesi toplantı salonunda akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada Başkan Mehmet Çelenk, “Valimiz bu güne kadar bizlere her...

Vali Yerlikaya MÜSİAD Üyeleriyle buluştu
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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve MÜSİAD Gaziantep Şubesi üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

MÜSİAD Şubesi toplantı salonunda akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada Başkan Mehmet Çelenk, “Valimiz bu güne kadar bizlere her konuda rehberlik ve önderlik ediyorlar. Valimizin üyelerimizle birlikte çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini dinlemek ve sohbet etmek istediğimizi bildirdik. Sağ olsunlar davetimizi kabul ederek, bugün şubemize teşrifleriyle bizleri onurlandırdılar. Sanayicilerimizin çeşitli konularda dile getirecekleri soruların Valimiz tarafından bu sohbette en güzel şekilde cevaplandırılacağına inanıyorum. Bu sohbetin ilimiz ve ülkemiz sanayi ve ticaretine olumlu neticeler vermesi temennisiyle valimize teşekkür ediyorum” dedi. Vali Yerlikaya 2015 Mart ayından günümüze kadar Gaziantep Valiliği görevi sırasında yaşanan çeşitli toplumsal olayların nedenleri ve sonuçları üzerine görüşlerini bildirdi. Vali Yerlikaya, Gaziantep’in dünyanın her yerine ihracat gerçekleştirmeyi başarmış, ülkemizin başta gelen şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin ahi evran kültürüyle yetişen sanayicilerinin bugün dünyanın her yerine mal satar hale gelen dürüst esnaf ve sanayici kimliğini en güzel şekilde temsil ettiğini ifade etti. Yerlikaya, bütün zorluklara rağmen üretim ve istihdam niyetiyle, helal yoldan kazanç peşinde koşan Gaziantepli sanayicilerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Daha sonra işadamları çeşitli konularda merak ettikleri konularla ilgili sorular ve önerilerini dile getirdi.

Buluşmada MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından Vali Ali Yerlikaya adına dikilen 27 fidan sertifikası Başkan Çelenk tarafından takdim edildi.
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