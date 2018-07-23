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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06

Vali Yerlikaya’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Yerlikaya, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. Yıldönümünde, basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının “24 Temmuz...

Vali Yerlikaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. Yıldönümünde, basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutladığını belirtti..

Vali Yerlikaya, Basınımız; haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet ediyor. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk;“Basın, milletin müşterek sesidir” veciz ifadeleriyle basınımızın bu önemli misyonunu en güzel şekilde belirtmişlerdir. Hiç kuşku yok ki hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren aziz milletimizin bu yolda aldığı mesafenin en büyük destekçisi yine basınımız olmuştur. 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize kast eden hainlere karşı basınımızın verdiği mücadele ise her türlü takdirin üzerindedir. İlimizin refah ve kalkınmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın, fedakarlık ve gayretle yerine getirdikleri bu zor görevi başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Halkımızın haber alma hakkını hayata geçirme gayretiyle zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızı ve basın kuruluşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" tebrik ediyor, çalışmalarında başarı dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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