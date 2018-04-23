Yavuzeli ilçesinde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yavuzeli’nde Coşkuyla Kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yavuzeli’nde Coşkuyla Kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlamaları, sabah 09.00’da İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Programın ikinci kısmına saat 09.30’da Yavuzeli Şehit İbrahim Solak İlkokulunda devam edildi. Burada düzenlenen program, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Sedat Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, tarafından çocuklarının bayramını kutlaması ve devamında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Şehit İbrahim Solak İlkokulu öğrencileri tarafından İlçe Kaymakamı Ahmet Selim Yavuz’a çiçek takdim edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Şehit İbrahim Solak İlkokulu öğretmenlerinden Fatih Özdemir tarafından yapıldı. Anaokulu Öğretmenlerinden Hülya Eryiğit’in hazırladığı öğrencilerinin oynadığı ‘’Komando’’ gösterisi, Anaokulu Öğretmenlerinden Zeynep Karaman’ın hazırladığı öğrencilerinin oynadığı ‘’Sev Kardeşim’’ gösterisi, Anaokulu Öğretmenlerinden Zehra Altunbaş ve Gülten Bozdere ise 5 yaş grubu öğrencileri ile şarkılar eşliğinde gösterileri izlendi. Program 23 Nisan nedeniyle ilçe genelinde ilkokullar arası düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesine geçildi.

Program sonunda tüm katılımcılar ve öğrenciler Şehit İbrahim Solak İlkokulundan İlçe Kaymakamlık binasına kadar “Şenlik Yürüyüşü’’ yapıldı. Şenlik Yürüyüşünün güzergahında esnaf ve vatandaşlardan büyük alkış aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yavuzeli ilçemizde de coşkuyla bir çok etkinlikle kutlandı. Program sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.