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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:00

Yavuzeli’de öğrenci servislerine sıkı denetim altına alındı

Yavuzeli’de Okulların açılması ile birlikte öğrenci servisleri sıkı denetim altına alındıYavuzeli ilçesinde Polis ve Jandarma trafik ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci servisleri denetimlerini arttırdı....

Yavuzeli'de öğrenci servislerine sıkı denetim altına alındı
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Yavuzeli’de Okulların açılması ile birlikte öğrenci servisleri sıkı denetim altına alındı

Yavuzeli ilçesinde Polis ve Jandarma trafik ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenci servisleri denetimlerini arttırdı. Özellikle ilçe merkezine mahallelerden gelen servisleri de sıkı takibe alan trafik ekipleri denetimlerle öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geliş ve gidişlerini sağlıyor. Denetimlerde okul servis araçlarında emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını kontrol eden ekipler, servis aracının istenilen koşullara uygun olup olmadığına bakılıyor.

Araçlarda Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususların tek tek incelenirken, eksikleri olan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.
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