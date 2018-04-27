Yavuzeli’nde askere gidenlere kına gecesi

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde askere gidecek gençler için Kına Gecesi düzenlendi.

İlçe merkezinde 98/2 dönem olarak askere gidecek gençlere kınalar yakılarak, dualar edildi. Kınalı kuzulara düzenlenen geceye gençlerin aileleri, arkadaşları ve akrabaları katıldı. Duygusal anların yaşandığı gecede saz grubu eşliğinde halaylar çekildi.

Gece geç vakitlere kadar arkadaşları ile eğlenen kınalı kuzular ise, vatan ve millet için askerliklerini yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Her Türk genci gibi bizlerde vatani görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız. İnşallah hayırlı bir şekilde gidip, gelmeyi Allah bizlere nasip eder” diye konuştu.