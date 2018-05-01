Yavuzelin’de Berat Kandili huşu içerisinde kutlandı

Yavuzeli’inde vatandaşlar Beraat Kandili gündüzü oruç tutarak, geceyi ise ibadetle geçirdi.Yavuzeli ilçesinde Beraat kandili nedeniyle gündüz oruç tutan vatandaşlar, gece ise camiye akın etti. Kılınan namazların ardından okunan Kur’an-ı...

Yavuzeli’inde vatandaşlar Beraat Kandili gündüzü oruç tutarak, geceyi ise ibadetle geçirdi.

Yavuzeli ilçesinde Beraat kandili nedeniyle gündüz oruç tutan vatandaşlar, gece ise camiye akın etti. Kılınan namazların ardından okunan Kur’an-ı Kerim, ilahi, kaside ve tekbirlerin ardından dualar edildi. Cami çıkışında ise cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kandil bereket getirdi

İlçede uzun süredir yağmayan yağmur Berat Kandili’nde geldi. Yağmur kimi vatandaşları hazırlıksız yakalarken kimi sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Çiftçileri umutlandıran yağmur, bölge halkı tarafından kandil bereketi olarak yorumlandı.