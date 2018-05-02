GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:06

Yavuzeli’ne düşen yıldırım 6 evi elektriksiz bıraktı

Yavuzeli ilçe merkezinde elektrik direğine düşen yıldırım, 6 evi elektriksiz bıraktı. Gece boyu elektrik verilemeyen evlere yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından elektrik verildi.Yavuzeli ilçesinde gece gök gürültüsü ve şimşek ile...

Yavuzeli'ne düşen yıldırım 6 evi elektriksiz bıraktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yavuzeli ilçe merkezinde elektrik direğine düşen yıldırım, 6 evi elektriksiz bıraktı. Gece boyu elektrik verilemeyen evlere yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından elektrik verildi.

Yavuzeli ilçesinde gece gök gürültüsü ve şimşek ile birlikte yağış etkili oldu. Kentte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek ve gök gürültüsünün yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan elektrik direğine düşen yıldırım nedeniyle 6 ev elektriksiz kaldı. Direkteki sigorta fincanları ve kablolar yanarken, gece boyu elektriksiz kalan evlerde elektronik eşyalar ile evlerin dış cephelerinin de yanan nakil hatları nedeniyle büyük tahribat gördüğü öğrenildi. Sabah elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin başlattığı ve yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından evlere yeniden elektrik verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku