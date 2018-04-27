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27 Nisan 2018 Cuma 15:42

Yazar Özel’den para ulus ve roman konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Anadolu Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını Araştırmacı Yazar Mustafa Özel’in yaptığı "Para, Ulus ve Roman" konferansı GAÜN Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.Konferansın açılışında...

Yazar Özel'den para ulus ve roman konferansı
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Anadolu Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını Araştırmacı Yazar Mustafa Özel’in yaptığı "Para, Ulus ve Roman" konferansı GAÜN Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, İslam dünyasının en büyük eksikliklerinden birisinin iktisat ve ekonomi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Demir, “İslam ekonomisi ve iktisadı ile ilgili piyasada var olan İslam dünyasında çözüm önerilerinin veya bu konuda konuşanların yeterli düzeyde olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Modern ekonomi, iktisat, faizcilik, bankacılık ve para konuları ile ilgili İslam dünyasındaki yaklaşımların bazen 10 asır önceki öne sürülen çözümler üzerinden çözülmeye çalışıldığını müşahede ediyoruz. Bu konuda güncellemenin yeterince yapılmadığını gözlemliyoruz. Bu anlamda Araştırmacı Yazar Mustafa Özel’i mutlaka takip edip, okumamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Modernliğin tanımını yaparak konferansa başlayan Araştırmacı Yazar Mustafa Özel, modern siyaset ve iktisadın en iyi ifadesini romanlarda bulduğunu belirtti. Özel, “Büyük romanları okuyarak sosyologlar, tarihçiler ve bütün toplum bilimciler modernliğin hakikati hakkında daha doğru bilgiyi edinebildiler. Modernlik üç kurgudan ibaret olduğunu görüyorum; Kağıt para, ulus ve roman. Kurguların mahiyetini en iyi yansıtan üçüncü kurgu yani roman dediğimiz yazılardır. Biz genellikle sosyologları okur ama sosyologlara ilham kaynağı olmuş olan romancıları es geçeriz. Keynes’i okuduğunuz zaman neredeyse Emile Zola’yı tekrar ettiğini görürsünüz. Bizim toplumumuzda da Halide Edip’i, Halit Ziya’yı, Yakup Kadri’yi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı ve Peyami Safa’yı okumadan modern Türk topluluğunun mahiyetini, gelişimini, problemlerini, içeriklerini, ilişkilerini ve ulus-millet gerilimini doğru anlamamız mümkün değil. Bu bilinci uyandırmak için iki kitap yazdım” şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, kitap ve sinemanın önemine değinen Özel, “Sadece tarih, sosyoloji ve psikoloji kitapları okumakla yetinmeyin bilin ki o kitapları yazanların en önemli kaynakları romanlardır. Psikoloji okuyan bir öğrenci Freud okur ama Freud çok iyi bir roman okuyucu olmasaydı Freud olmazdı. Büyük sosyolog ve psikolog olmak istiyorsanız romanlar vazgeçilmez kaynaklardır. Gerek roman gerekse sinemayı sadece zevk olarak görmeyin. Dinlerken, okurken ya da izlerken eleştirel olmayı öğrenin” diye konuştu.
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