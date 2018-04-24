GAZİANTEP:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 16:47

Yeşilvadi yaza hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Türkiye’nin en büyük Parkı Yeşilvadi, yaz aylarında misafirlerini ağırlamak için hazırlanıyor.Türkiye’nin en büyük parkı olan ve 1 milyon 700 bin metrekare...

Yeşilvadi yaza hazırlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Türkiye’nin en büyük Parkı Yeşilvadi, yaz aylarında misafirlerini ağırlamak için hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük parkı olan ve 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilvadi Parkı’nda temizlik çalışmaları son hızla devam ediyor. Yeşivadi Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gaziantep sıcak bir bölge ve vatandaşlarımızın da bir sahre kültürü var. Hafta sonu mutlaka zengin veya fakir fark etmeksizin, piknik yapma ihtiyacı duyuyorlar. Şu ana kadar 576 tane yapmış olduğumuz parkımız var ve parklarımız vatandaşlarımız tarafından dolup taşıyor. Bu parklarımızdan sadece bir tanesi 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı. Buraya her hafta sonu en az 50 bin vatandaşımız gelerek piknik yapıyor. Yeşilvadi Parkımız normal bir park değil. İçerisinde 86 bin 500 metrekarelik biyolojik göleti, 9.5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, piknik ve spor alanlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla ve içerisinde bulunan 100 binden fazla ağacıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşımızın talebi ve ihtiyacı doğrultusunda park yapımına devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku