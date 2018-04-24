Yeşilvadi yaza hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Türkiye’nin en büyük Parkı Yeşilvadi, yaz aylarında misafirlerini ağırlamak için hazırlanıyor.Türkiye’nin en büyük parkı olan ve 1 milyon 700 bin metrekare...

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Gazianteplilerin hizmetine sunulan Türkiye’nin en büyük Parkı Yeşilvadi, yaz aylarında misafirlerini ağırlamak için hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük parkı olan ve 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilvadi Parkı’nda temizlik çalışmaları son hızla devam ediyor. Yeşivadi Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gaziantep sıcak bir bölge ve vatandaşlarımızın da bir sahre kültürü var. Hafta sonu mutlaka zengin veya fakir fark etmeksizin, piknik yapma ihtiyacı duyuyorlar. Şu ana kadar 576 tane yapmış olduğumuz parkımız var ve parklarımız vatandaşlarımız tarafından dolup taşıyor. Bu parklarımızdan sadece bir tanesi 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı. Buraya her hafta sonu en az 50 bin vatandaşımız gelerek piknik yapıyor. Yeşilvadi Parkımız normal bir park değil. İçerisinde 86 bin 500 metrekarelik biyolojik göleti, 9.5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, piknik ve spor alanlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla ve içerisinde bulunan 100 binden fazla ağacıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşımızın talebi ve ihtiyacı doğrultusunda park yapımına devam edeceğiz” dedi.