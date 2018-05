Yıldırım, Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanlığı’na aday

Mayıs ayında gerçekleşecek olan Hak-İş Sendikaları Gaziantep Şube Başkanlığı seçimleri için Başkan adaylığını 2017 yılı sonlarında açıklayan Abdurrezzak Yıldırım şube üyesi personellerle fikir alışverişlerin bulunarak ziyaretlerine devam ediyor.

Gaziantep’te en fazla üye sayısına sahip sendikası olan Hak-İş Mayıs ayında yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler. Başkanlığa adaylığını geçtiğimiz yıl kamuoyuna açıklayan Abdurrezzak Yıldırım, seçildiği takdirde sendika üyelerinin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi. 15 yıldır Şehitkamil Belediyesi bünyesinde çalışan Abdurrezzak Yıldırım Mücahitler Hastanesi ve Ersin Arslan Devlet Hastanesi personelleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Her zaman emekçi arkadaşların yanında olacağını dile getiren Yıldırım, emekçi ve işverenlerimiz arasındaki köprüyü en iyi şekilde güçlendirerek, emekçi kardeşlerimizin eksik olan sosyal haklarının da en kısa sürede alınması için yapılması gereken tüm adımları seçildiği taktirde hızla yerine getireceği dile getirdi. Özellikle emekçi kardeşlerimizin özel ve en acılı günlerinde Sendika olarak yanlarında olacaklarını ve bu bakış açısını tüm sendika yönetiminin benimseyeceğinin altını çizdi.

Hak-İş Gaziantep Şube Başkan Adayı Abdurrezzak Yıldırım, “Ekonomik ve sosyal gelişme başta olmak üzere, toplumsal barış ile istikrarın sağlanması gibi ülkenin temel sorunlarının çözümünü yerel alanda uygulamanın yanı sıra işçinin emek sömürüsünün de önüne geçilmesi için her türlü girişimde bulunacağım. Hak-İş olarak çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındayız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, istihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi kavramları ön yargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Bende bu modeli Güneydoğu’nun her alanda göz bebeği olan Gaziantep’e uygulamak için başkanlığa aday oldum. Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçim sonucu ne olursa olsun, memleketimiz için hayırlısı olması gerektiğine inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Aslen Gaziantepli olan 45 yaşındaki Hak-İş üyesi Abdurrezzak Yıldırım evli ve 4 çocuk babasıdır.