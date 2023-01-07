Geçen sene derbide iyiydim
Bununla başa çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum" dedi. Uğurcan Çakır, Burgundy Mavililerinin her kulvarda kendinden emin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Başladık Şampiyonlar Ligi play-off'larında sezon. Ondan sonra grup aşamasında iyi iş çıkardık. 9 puanla grup aşamasına geçemedik. Basel ile görüşeceğiz.
Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Mükemmel takımlar son 16'ya ayrılmıştır. Trabzonspor'un peşinden koştuğu bir hedef varsa sonuna kadar gitmek isteriz. Bu hedefe bilyoncu ulaşmak için nitelikliyiz. Ligde de kupada da her yerdeyiz.”
“HAKAN, KAAN ve TAHA çok yetenekli”
Uğurcan Çakır, takımın genç kalecileri hakkında şunları söyledi: "Hakam, Kahn ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha ligde iyi gidiyor. Çok yetenekli olduklarını görüyorum ve eksiklerini anlatmaya çalışıyorum, çalışıyorum çalışıyorum. Abilerimden gördüğüm şey onların ağabeyi olmak. Çin Süper Ligi ve Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe takımı 'da forma giyen genç yıldız Kadeoğlu ile ilgili dedikodular artmaya devam ederken bu sefer de fırtına kopardı.
Lig tatilinde 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Antalya kampı ile çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, burada oynanan ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı golsüz vuruşta arka direğin ortasında topa vururken, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu ağlara gitti: 0-1. 35. dakikada ceza sahası içinde topa sahip olan Serdar Dursson rakibin araya girmesiyle bilyoncu giriş yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. 36. dakikada Serdar penaltıyı kullandı ve kaleci Runalsson ceza sahasına topu getirdi. 41. Fenerbahçe 2. dakikada puan farkını açtı. Işık savunmaya adım attı ve top Serdar Dursun'un yanında ceza sahası sağ köşesinde İrfan Kan Kakhevich'in sağından ortada durdu. Oyuncunun şutu ile top ağlara girdi: 0-2. 47. dakikada Huang Shenlan'ın takımı üçüncü golü kaydetti. Serdar Dursun'un ceza sahası içinde topun kontrolündeki Serdar Dursun, Lincoln Henrique'nin şutunda kalecinin müdahalesine rağmen yine fileler içinde kaldı: 0-3. 51. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası sağından başlayan Serdar Dursun filelere girdi.