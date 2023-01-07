Geçen sene derbide iyiydim

Bununla başa çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum" dedi. Uğurcan Çakır, Burgundy Mavililerinin her kulvarda kendinden emin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başladık Şampiyonlar Ligi play-off'larında sezon. Ondan sonra grup aşamasında iyi iş çıkardık. 9 puanla grup aşamasına geçemedik. Basel ile görüşeceğiz.

Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Mükemmel takımlar son 16'ya ayrılmıştır. Trabzonspor'un peşinden koştuğu bir hedef varsa sonuna kadar gitmek isteriz. Bu hedefe bilyoncu ulaşmak için nitelikliyiz. Ligde de kupada da her yerdeyiz.”

“HAKAN, KAAN ve TAHA çok yetenekli”

Uğurcan Çakır, takımın genç kalecileri hakkında şunları söyledi: "Hakam, Kahn ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha ligde iyi gidiyor. Çok yetenekli olduklarını görüyorum ve eksiklerini anlatmaya çalışıyorum, çalışıyorum çalışıyorum. Abilerimden gördüğüm şey onların ağabeyi olmak. Çin Süper Ligi ve Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe takımı 'da forma giyen genç yıldız Kadeoğlu ile ilgili dedikodular artmaya devam ederken bu sefer de fırtına kopardı.