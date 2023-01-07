Geçen yıldan beri birçok oyuncu gelip gitti

Bu yüzden uyum sağlamak zor. Her zaman kolay değil. Buradaki uyumu geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. Kadro ayarlamaları sorulduğunda 26 yaşındaki başarılı kaleci, "Çok fazla oyuncu değiştiğinde, arkadaşlarınızın sahada ne yaptığını bilmeniz gerekir. Ne. Geçen yılki kadroda uzun yıllar birlikte oynayan arkadaşlarımız da vardı.

Çaylaklar 11 yaşına geldiklerinde uyumluluk sorunları hızlıcasino yaşadılar. Zirveye çıkmak için güçlü oyunlar ve tutumlar kullanabiliriz. İstediğimiz şey şampiyonluk. Bu yıl daha zor olacağını biliyorduk' dedi.

'Dünya Kupası kalecileri olağanüstü'

Dünya Kupası'nda iyi performans gösteren kaleciler olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır, "Hepimiz oraya çıkıp kendimizi göstermek istedik. kendimizi dünyaya kaptırdık ama şanssızlıktan bunu gerçekleştiremedik. Rövanş sonrası güzel bir performans olacak. "Messi'yi takip ediyoruz" dedi.

"Farklı bir oyun planları olacak"

Burgonyalı kaleci geçen yıl ile bu yıl arasındaki taktik farkı hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl Cornelius ikinci golü attığında doğrudan atak yapmaya çalıştık.

Ortalama uzunluk bu kez biraz daha kısa. Geriden oyunlar kurarak öne çıkmaya çalışıyoruz. Bu eğitim kampında biraz düşündük. Geçen yıl farklı bir oyun planımız hızlıcasino giriş vardı, bu yıl da farklı bir oyun planımız olacak” dedi. Ska) abi son 10 sezonun her birinde 10 gol 10 asist yaptı. Kaybı büyük. Bruno da çok iyi bir oyuncu.

Her futbolcunun yerine birkaç oyuncu koyabiliriz ama kalite tamamen farklı. İkisi de güzel isimler. Dorukhan geçen sene iyi oynadı. Sakatlığı da bizi çok etkiledi. O da hocanın ellerini bağladı. Onları geri aldığımız için çok mutluyuz. Sahada bize yardımcı olan bir isim. "

"Fenerbahçe güzel bir maç olabilir"

Uğurcan Çakır, lig tatilinin ardından karşılaşacakları Fenerbahçe maçının C olmayacağına dikkat çekiyor. Son maçı söylemek için erken ama belirleyici bir maç olabilir.

Kazanırsak, bu sallantılı süreci atlatırsak bu bizim için manevi ve ahlaki açıdan iyi olur. Yoksa lig bitmez" dedi Uğurcan Çakır, derbinin özel bir maç olduğunu belirterek, "Ne evimde ne de deplasmanda ekstra motivasyonum yok. Her oyunu aynı şekilde hazırlayarak oynarım.