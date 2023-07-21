Gelecek kaygısı yaşayan üniversite öğrencileri ne yapmalı?

Üniversite sınavının sonuçları açıklandı, tercih dönemi yaklaşıyor. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerde gelecek kaygısı sık görülen problemlerden biri. Elips Haber ’den Betül Vural’a konuşan Uzman Psikolog Servet Aşan, gençlerdeki gelecek kaygısı nı ve sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek kaygısını tetikleyen ana unsurun ‘belirsizlik’ olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Aşan, “Gençler eğer belirli yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir statü belirlerse bu gelecek kaygısını düşürebilir” diye konuştu.

Gençlere, gelecek kaygısını önlemek için tavsiyelerde bulunan Aşan, gençlerin beklentilerin önemli olduğunun altını çizerek, “Kendi yaşamınızda nasıl bir gelecek istediğinizi ve bunun sizin için doğru olup olmadığını sorgulamalısınız. Dünyadaki her şey maddi koşullara bağlı değildir. Bazı şeyler düşünceleriniz, sosyal çevreniz ve beklentilerinizle ilgilidir. Eğer beklentilerinizi yüksek tutarsanız istemediğiniz bir işte belki iyi bir ofiste çalışır, iyi bir araba kullanır ve iyi bir evde yaşayabilirsiniz. Ancak eğer istemediğiniz koşulları tercih ederseniz bir süre sonra şartlar ne kadar iyi olursa olsun huzursuzluk, mutsuzluk, depresyon belirtileri göstermeye başlarsınız. Bu da hayattan tat almanızı engeller. Beklentilerinizi daha düşük tutarsanız, hedef odaklı ilerlerseniz, bazı durumlarda koşullarınızın çok iyi olmasının önemi yoktur. Bazı şeyler düşüncelerinizle ilgilidir. Eğer kendi zihninizi yönetebilirseniz, geleceğinizi de yönetebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Gelecek kaygısıyla yapılan tercihler nedeniyle eğitim sisteminin de kötü etkilendiğini aktaran Aşan, “Bazı meslek gruplarına gerçekten ihtiyacımız var. Fakat koşullar uygun olmadığı için o alanlar da nesli tükenmekte olan varlıklar gibi yok oluyor. Bazı bölümler tükeniyor çünkü artık iş alanları yok. Bu defa diğer bölümlere bir yığılma oluyor. Temel problem bu” dedi.

Üniversite tercihleri yaklaşırken, tercih yapacak öğrencilerin gelecek kaygısını ön planda tuttuğunu vurgulayan Aşan, gençlerin ilgi alanlarını değil, yaşam koşullarını en rahat sürdürebilecekleri bölümleri seçtiğini belirtti. Bu durumun eğitim alanında yarattığı sorunlardan ve bazı meslek gruplarının değersizleşmesinden bahseden Aşan, istihdam problemine de dikkat çekti.

Aşan, “Bir birey sevdiği mesleği yapmaktansa yaşam koşullarını sürdürebilmeyi seçiyor. Bu da kişiyi belli başlı bölümlere yönlendirerek, başka bölümleri değersizleştirip istihdam problemi yaratıyor. Birey tercih yaparken tek bir isteği var; daha iyi bir yaşam. Fakat şu an insanların yüzde 70’i kendi işinden memnun değil” ifadelerini kullandı.