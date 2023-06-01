Genel Sekreter Noğay'a veda yemeği

Malatya'da emekliye ayrılacak olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay için MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.

Genel Sekreter Noğay'a veda yemeği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da emekliye ayrılacak olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay için MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’in ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde organize edilen programda konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Genel Sekterim ile birlikte çalışma fırsatı buldum. Şehrimize büyük hizmetler vermiştir. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ise, “Bilerek veya bilmeyerek kimin kalbini kırdıysak, hakkınızı helal edin. Bu noktada belediyenin daha ileri gitmesi için can ve başla çalıştınız. Hele de bu depremde aynı şekilde aynı performansla çalıştınız. Bundan dolayı da sizlere müteşekkiriz. Benden yana da bütün haklarım helal olsun. MASKİ gerçekten bir aile ortamı içinde 13 ilçemize hizmet etmektedir. Bu birlik ve beraberliğinizi bozmamanızı temenni ederim. Yaptığınız iş çok hassas bir iş, çok mübarek bir iş. Ondan dolayı da Rabb’im ayaklarınızı sabit kılsın. Size sağlık ve huzur içerisinde nice ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’a yaptığı hizmetlerden dolayı MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert tarafından Türk Bayrağı işlemeli tablo ve plaket takdim edildi.

Genel Sekreter Noğay'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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