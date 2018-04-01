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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:56

1 kilometrelik dev Türk bayrağı ile ’57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’

Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Mersin’de ’57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ ile anıldı.Tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin...

1 kilometrelik dev Türk bayrağı ile '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü'
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Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Mersin’de ’57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ ile anıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü anısına yürüyüş yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" Mersin’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Tren Garı önünde toplanan yüzlerce öğrenci, Çanakkale’de şehit düşen dedelerini andı. Buradan mehter takımı eşliğinde 1 kilometrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Alanı’na yürüyüş yapan öğrencilere, çevredeki vatandaşlar da eşlik etti. Cumhuriyet Alanı’nda Çanakkale şehitleri ve diğer şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından mehter takımı tarafından mini bir konser verildi.

Burada konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Çanakkale Zaferi’nde ayrı bir yeri olan 57. Piyade Alayı şehitlerini andıklarını belirterek, "Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, nur içinde yatsınlar. İnşallah bizler de, bizden sonra gelen gençler de bu ecdadımıza yakışır birer nesiller olurlar. Bu millet nice 57. Alaylar, nice zaferler, nice badireler atlatarak bugünlere geldi. Nasıl ki 15 Temmuz’da bu millet 100 yıl öncesinin tekrar zihniyetiyle karşı karşıya geldiyse de bu milletin feraseti ve gücü onu da yenmesini bildi. Bugün de Afrin’de ve devamında birçok yerde de bu millet bu tür haçlı zihniyetlerinin üstesinden gelmesini de bilecektir. Burada Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi göz renkleri farklı olan ama göz yaşları aynı olan bu gençleri Cumhuriyet Meydanı’nda topladık, bu yürüyüşü yaptık. Nasıl ki Çanakkale’de siperlerde gençlerin dedeleri birbirlerine sen şuralısın, sen buralısın diye sormadıysa bugünde bu gençler birbirlerine bunları sormuyorlar. Ecdadımıza minnettarız" dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere çorba dağıtıldı.
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