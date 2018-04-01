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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:02

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu’nda karanfillerle anıldı

Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu’nda düzenlenen etkinlikte karanfillerle anıldı.

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle anıldı
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Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu’nda düzenlenen etkinlikte karanfillerle anıldı.

Taksim’de 1 Mayıs 1977 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için 78’liler Girişimi öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Kazancı Yokuşu’nda buluşan grup, ’1 Mayıs Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız’ yazılı pankartı açtı. Törende polis tarafından alınan güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerle çevrili alanda toplanan grup ilk olarak saygı duruşunda bulundu.

Grup adına basın açıklamasını 78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan yaptı. 41 yıl önce 1 Mayıs’ta yaşanan olayları hatırlatarak basın açıklamasına başlayan Bircan, Kazancı Yokuşu’nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olanların peşlerini bırakmayacaklarını söyledi.

Bircan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“41 yıldır bizzat bu devletin savcılarının itiraf ettiği, ’yurt ve insanlık düşmanı karanlık güçler’in kimler olduğunun, gençliğimizin katillerinin, 12 Eylül’e giden yolda kuşağımızın fedakar insanlarının yaşam haklarını ellerinden alanların peşlerini bırakmayacağız. 41 yıl önce bu alandaki kitleye ateş edenler, otelde bulunan Amerikalı grup, darbeciler, darbe destekçisi iş adamları ve siyasetçilerin kim olduğu bir sır değil. Biliniyorlar. Bu suçluların yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz.”

Grup basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler adına ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu’na bıraktı.
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