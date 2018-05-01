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01 Mayıs 2018 Salı 14:36

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Trabzon’da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Trabzon’da Cumhuriyet Caddesi’nde toplanarak Atatürk Alanı’na kadar yürüyen sendika, siyasi parti üyeleri ve üniversite öğrencileri burada davul ve zurna eşliğinde...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Trabzon'da kutlandı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon’da Cumhuriyet Caddesi’nde toplanarak Atatürk Alanı’na kadar yürüyen sendika, siyasi parti üyeleri ve üniversite öğrencileri burada davul ve zurna eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe Trabzonspor taraftarları da destek verdi. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alınırken, Türk-İş Trabzon İl Temsilcisi Gökhan Gedikli, yaptığı konuşmada, bugün tüm dünyada emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiğini belirterek, "Bugün işçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gündür. Bugün tüm dünyada emekçiler, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, siyasal görüşü, dini, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, yurdumuzda ve dünyanın dört bir yanında emekçiler meydanlarda birleşip taleplerini seslendiriyor. Dünyada emeğin haklarına yönelik bir saldırı var. Buna topyekun karşı durmalıyız" ifadelerini kullandı.
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