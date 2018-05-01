1 Mayıs kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla başladı

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendikaya mensup binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kocaeli’de başladı.Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için...

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendikaya mensup binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kocaeli’de başladı.

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için bu yıl Kocaeli’de bir araya geldi. İzmit Milli İrade Meydanında oluşturulan alanda bir araya gelen binlerce sendika üyesi işçi, 1 Mayısın coşkusunu birlikte kutlamaya başladı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye’nin dört bir yanından konfederasyon üyesi Bem-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Kültür-Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Birlik-Haber-Sen, Ulaştırma-Memur-Sen, Sağlık-Sen, Emekli-Memur-Sen üyesi binlerde sendikalı işçi sabah saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Otobüslerle Kocaeli’ne gelen binlerce sendika üyesi, Milli İrade Meydanında toplandı. Ellerinde flamalarla alana gelen işçilere Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Grupların tamamının alana girmesinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 sendika başkanı sahneye çıkarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını başlattı. İstiklal Marşı’nın okunması ve sloganlar eşliğinde başlayan kutlamalar, coşkuyla devam ediyor.