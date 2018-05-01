GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 10:13

1 Mayıs kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla başladı

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendikaya mensup binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kocaeli’de başladı.Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için...

1 Mayıs kutlamaları Kocaeli'de coşkuyla başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendikaya mensup binlerce kişinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kocaeli’de başladı.

Memur-Sen Konfederasyonu üyesi 11 sendika, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için bu yıl Kocaeli’de bir araya geldi. İzmit Milli İrade Meydanında oluşturulan alanda bir araya gelen binlerce sendika üyesi işçi, 1 Mayısın coşkusunu birlikte kutlamaya başladı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye’nin dört bir yanından konfederasyon üyesi Bem-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Kültür-Memur-Sen, Toç-Bir-Sen, Birlik-Haber-Sen, Ulaştırma-Memur-Sen, Sağlık-Sen, Emekli-Memur-Sen üyesi binlerde sendikalı işçi sabah saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Otobüslerle Kocaeli’ne gelen binlerce sendika üyesi, Milli İrade Meydanında toplandı. Ellerinde flamalarla alana gelen işçilere Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Grupların tamamının alana girmesinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 sendika başkanı sahneye çıkarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını başlattı. İstiklal Marşı’nın okunması ve sloganlar eşliğinde başlayan kutlamalar, coşkuyla devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku