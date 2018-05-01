1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için binlerce vatandaş Maltepe’deki etkinlik alanına geldi. Alana gelen vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerken, 1 Mayıs’ta çalışan işçiler dikkat çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için binlerce vatandaş Maltepe’deki etkinlik alanına geldi. Alana gelen vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerken, 1 Mayıs’ta çalışan işçiler dikkat çekti.

Bu yıl ilk kez Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için alana girişler başladı. Polisin barikatlarla çevirdiği alana girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve her yaştan binlerce vatandaş, arama noktalarında dikkatle arandı. Bazı vatandaşlar ellerinde pankartlarla gelirken, polisler vatandaşların yanında getirdiği pankartları kontrol ederek alana aldı. Aramaların ardından kutlamaların yapılacağı alana gelen vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Kimi vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekip kutlamalar yaparken 1 Mayıs’ta çalışan işçiler dikkat çekti. Emek ve Dayanışma Günü’nde geçim sıkıntısı nedeniyle çalıştıklarını ifade eden satıcılar kutlama yapan vatandaşları bir yandan izlerken bir yandan da simit ve su satmaya çalıştı.

“1 Mayıs’ta tabi ki çalışmak istemiyor insan”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmak istemediğini ancak geçim sıkıntısı nedeniyle çalıştığını dile getiren Aşkın Toraman, “1 Mayıs’ta tabi ki çalışmak istemiyor insan ailesiyle beraber böyle yerlere gelmek istiyor insan ama hayat şartları çalışmayı mecbur kılıyor. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım hafta sonları ek iş yapıyorum. Güzel bir ücret alsam ben bugün çalışmam çoluğum çocuğumla böyle yerlere gelirim. Bugün simit satıyorum, mecburum ya su satacağım ya da simit satacağım” diye konuştu.

“Gönül ister ki ben de onlara katılayım”

1 Mayıs’ta su ve simit satan İbrahim Karabayır ise, “Gönül ister ki ben de onlara katılayım ama geçim sıkıntısı var. Çalışmak zorundasın ekmek parası” dedi.